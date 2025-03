Alors qu’elle n’a jamais caché son enga­ge­ment en faveur de l’Ukraine dans le conflit armé qui oppose ce pays à la Russie, Iga Swiatek a été inter­rogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa victoire face à Karolina Muchova en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells. Extraits.

Q. Une ques­tion sérieuse. Nous savons tous que vous avez été formi­dable en appe­lant à la paix dans votre pays. Depuis un peu plus d’un jour, le gouver­ne­ment polo­nais a annoncé que tous les hommes seraient appelés sous les drapeaux et éligibles au service. Notre secré­taire d’État et Elon Musk ont attaqué votre ministre des affaires étran­gères. Êtes‐vous au courant de ces déve­lop­pe­ments ? Si oui, pouvez‐vous nous faire part de vos réflexions ? Et aussi, que pensez‐vous de ceux qui disent que la Russie n’est pas l’agres­seur dans cette situation ?

Iga Swiatek : « Honnêtement, je n’ai pas l’im­pres­sion d’être à la bonne place pour faire des commen­taires sur la poli­tique. Le monde dans lequel nous vivons est assez complexe et les tensions sont certai­ne­ment très fortes. Je me suis exprimée sur l’Ukraine et tout le monde connaît mon point de vue. Je joue avec le ruban depuis long­temps, au début de la guerre. Je ne me sens pas en mesure de faire des commen­taires parce que je ne suis pas une experte et je ne creuse pas vrai­ment en profon­deur le sujet. Je ne suis pas dans une posi­tion où je sais que beau­coup de gens regardent mes confé­rences de presse et lisent ce que je dis. Je ne vais donc pas m’ex­primer, parce que je ne connais pas assez de détails pour le faire, honnê­te­ment. Mais je suis consciente de ce qui se passe. »