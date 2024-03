De passage en confé­rence de presse après sa victoire expresse face à Danielle Collins (6−3, 6–0) pour son entrée en lice sur le WTA 1000 de Miami, Iga Swiatek a tenu à rappeler que le quoti­dien d’un joueur de tennis sur un tournoi était rare­ment un long fleuve tranquille.

« Je pense que la plupart des joueurs vous diraient qu’ils ne se sentent pas à l’aise la plupart du temps. Ils n’ont proba­ble­ment, je ne sais pas, que cinq tour­nois dans l’année où ils se sentent bien. C’est beau­coup, vous savez (sourire). En effet, j’ai déjà parti­cipé à de nombreux tour­nois où je n’ai pas bien joué pendant les premiers matchs, puis j’ai pu changer mon jeu et m’adapter un peu plus pour pouvoir gagner des titres. Cela m’a donné un peu plus de recul et m’a montré que je ne devais pas juger trop tôt mon jeu même si je ne joue pas très bien ou si je ne me sens pas à l’aise. Ce type d’ap­proche aide à trouver des solu­tions et à résoudre les problèmes. »