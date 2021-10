Ons Jabeur l’a fait ! Qualifiée pour le dernier carré en Californie après une très belle victoire contre Anett Kontaveit cette nuit (7–5, 6–3), la Tunisienne est assurée d’in­té­grer le top 10 mondial ce lundi et se rapproche plus que jamais d’une histo­rique quali­fi­ca­tion pour le Masters en novembre.

Questionnée sur la diffi­culté de venir d’un pays comme la Tunisie, Ons a fait quelques révé­la­tions malheu­reuses en confé­rence de presse d’après match.

« C’est très diffé­rent de venir d’un pays comme le mien que de venir des États‐Unis, de France ou d’Australie. Non seule­ment parce que vous voyez l’exemple des autres joueurs devant vous, mais aussi parce que vous avez plus de clubs, encore plus de tour­nois à disputer. Des spon­sors n’ont pas voulu me signer à cause de mes origines, ce qui est injuste. Je l’ai accepté, mais je ne l’ai pas compris. Je suis très fière de la personne que je suis devenue, sans dépendre des autres. Tout le monde a une carrière diffi­cile, je ne dis pas que la mienne est plus compli­quée, mais j’ai dû réaliser mon rêve sans aucune aide exté­rieure. Cela m’a donné le courage de conti­nuer et d’at­teindre mes objec­tifs ; aujourd’hui, je fais partie des dix meilleures joueuses au monde. »