Il y a certaines compa­rai­sons qui ne laissent pas indif­fé­rents. Et ce n’est pas la Tunisienne Ons Jabeur qui dira la contraire.

Qualifiée pour les quarts de finale en Californie et plus que jamais en course pour le Masters féminin de fin de saison réunis­sant les huit meilleures joueuses de la saison, l’ac­tuelle 14e joueuse mondiale a été comparée par certains à Roger Federer grâce à ses nombreuses amor­ties et l’uti­li­sa­tion fréquente de son slice de revers.

« Je pense que Roger a un slice et une frappe de balle incroyables. Il peut faire des amor­ties à tout moment. Certaines personnes nous ont comparés à Wimbledon, notam­ment lors­qu’elles ont vu la façon dont j’utilisais mon slice en revers. Bien sûr, on ne peut pas comparer. Ils ont parlé du style de Federer, et je suis vrai­ment honorée d’être comparée à lui. Oui, j’adore l’amortie et les slices de Roger. »