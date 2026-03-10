Accueil WTA WTA - Indian Wells

Kafelnikov n’épargne pas Andreeva : « Qui ne s’in­ter­roge pas sur la forme de Mirra, à part ceux qui ne connaissent rien au tennis ? Elle ne progresse pas. Elle stagne »

Tenante du titre sur le WTA 1000 d’Indian Wells, Mirra Andreeva est tombée de haut ce lundi soir en s’in­cli­nant dès le troi­sième tour face à la Tchèque, Katerina Siniakova (6−4, 6–7, 3–6).

En plus de ce revers doulou­reux et inat­tendu, le jeune joueuse russe de 18 ans s’est distin­guée d’une bien mauvaise manière en lâchant un « Allez tous vous faire foutre  » en direc­tion des tribunes au moment de quitter le court. 

Un coup de sang qu’elle a néan­moins regretté lors de son passage en confé­rence de presse. 

Invitée à revenir sur la pres­ta­tion de sa jeune compa­triote chez nos confrères de Championat, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a préféré se foca­liser sur le jeu et il n’a pas été très tendre. 

« Qui ne s’in­ter­roge pas sur la forme de Mirra ? Sa forme actuelle n’est peut‐être pas remise en ques­tion unique­ment par ceux qui n’y connaissent rien au tennis. Pour eux, le jeu de Mirra ne soulève aucune ques­tion, mais pour tous les autres, moi y compris, c’est le cas. Elle ne progresse pas, et c’est le plus flagrant. Elle stagne. »

Publié le mardi 10 mars 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

