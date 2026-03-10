Tenante du titre sur le WTA 1000 d’Indian Wells, Mirra Andreeva est tombée de haut ce lundi soir en s’inclinant dès le troisième tour face à la Tchèque, Katerina Siniakova (6−4, 6–7, 3–6).
En plus de ce revers douloureux et inattendu, le jeune joueuse russe de 18 ans s’est distinguée d’une bien mauvaise manière en lâchant un « Allez tous vous faire foutre » en direction des tribunes au moment de quitter le court.
Un coup de sang qu’elle a néanmoins regretté lors de son passage en conférence de presse.
Invitée à revenir sur la prestation de sa jeune compatriote chez nos confrères de Championat, l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a préféré se focaliser sur le jeu et il n’a pas été très tendre.
« Qui ne s’interroge pas sur la forme de Mirra ? Sa forme actuelle n’est peut‐être pas remise en question uniquement par ceux qui n’y connaissent rien au tennis. Pour eux, le jeu de Mirra ne soulève aucune question, mais pour tous les autres, moi y compris, c’est le cas. Elle ne progresse pas, et c’est le plus flagrant. Elle stagne. »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 14:14