Si elle ne réalise pas encore un début de saison 2025 à hauteur de son talent malgré une demi‐finale à Dubaï, il est rare de voir Karolina Muchova rece­voir une telle correction.

Sèchement battue par Iga Swiatek en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–1 en moins d’une heure), la joueuse tchèque n’a pas cherché d’ex­cuses après la rencontre.

« C’était une mauvaise journée à tous points de vue. Rien n’a fonc­tionné pour moi. Je ne me sentais pas bien. Iga a très bien joué, et quand elle voit des faiblesses dans l’autre camp, elle appuie encore plus fort. J’ai travaillé sur des amélio­ra­tions tech­niques à l’en­traî­ne­ment, mais je n’ai rien montré aujourd’hui. J’espère qu’on les verra à Miami. »