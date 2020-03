Le tableau féminin d’Indian Wells subit une hécatombe. En plus de Victoria Azarenka et de Simona Halep, c’est Angelique Kerber (finaliste sortante) qui se retire du tournoi californien (9 au 22 mars). L’Allemande est remplacée dans le tableau par Taylor Townsend.

2019 finalist Angelique Kerber has withdrawn from #BNPPO20 and will replaced in the main draw by Taylor Townsend.

We will miss you this year, Angie ! pic.twitter.com/17OkbVRdHk

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2020