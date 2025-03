En demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells, la Biélorusse Aryna Sabalenka a écrasé l’Américaine Madison Keys et la jeune russe Mirra Andreeva a battu la Polonaise Iga Swiatek pour la deuxième fois de suite.

Le Premier ministre polo­nais en personne, Donald Tusk, a exprimé sa décep­tion sur le réseau social X.

Russia and Belarus defeated Poland and the US to reach the Indian Wells final. I’m not happy. Guess why. But then it’s just tennis, isn’t it ?