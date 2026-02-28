Invité à se prononcer sur la future lauréate du WTA 1000 d’Indian Wells, qui aura lieu du 4 au 15 mars, Sam Querrey a désigné celle qui avait déjà remporté le titre en 2024 en Californie. Et ce n’est autre qu’Iga Swiatek.
Pour l’ancien joueur américain, les conditions particulièrement venteuses et compliquées dans le désert pourraient avantager la joueuse polonaise.
« C’est une question difficile car pratiquement toutes les meilleures joueuses, tant chez les hommes que chez les femmes, ont réalisé un bon début d’année. Je vois bien Swiatek aller loin et potentiellement remporter le tournoi, surtout si elle joue quelques matchs en soirée ou par grand vent. Je pense qu’elle est redoutable dans ces conditions. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 16:50