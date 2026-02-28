Accueil WTA WTA - Indian Wells

La prédic­tion de Sam Querrey avant le premier WTA 1000 de la saison : « Je la vois bien remporter le tournoi »

Thomas S
Invité à se prononcer sur la future lauréate du WTA 1000 d’Indian Wells, qui aura lieu du 4 au 15 mars, Sam Querrey a désigné celle qui avait déjà remporté le titre en 2024 en Californie. Et ce n’est autre qu’Iga Swiatek.

Pour l’an­cien joueur améri­cain, les condi­tions parti­cu­liè­re­ment venteuses et compli­quées dans le désert pour­raient avan­tager la joueuse polonaise. 

« C’est une ques­tion diffi­cile car prati­que­ment toutes les meilleures joueuses, tant chez les hommes que chez les femmes, ont réalisé un bon début d’année. Je vois bien Swiatek aller loin et poten­tiel­le­ment remporter le tournoi, surtout si elle joue quelques matchs en soirée ou par grand vent. Je pense qu’elle est redou­table dans ces conditions. »

Publié le samedi 28 février 2026 à 16:50

