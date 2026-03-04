La joueuse Kazakh n’est pas très expressive, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a conscience du « problème » pour sa notoriété mais tente vraiment d’y remédier. C’est ce qu’elle a précisé lors de conférence de presse à Indian Wells.
« Je ne suis pas du genre à beaucoup exposer mon quotidien. J’essaie d’y travailler pour interagir avec les fans et aussi pour en montrer un peu plus, mais oui, je suis sans doute moins ouverte, et je ne sais même pas comment l’expliquer, pas très créative, mais ça me prend aussi du temps. Du coup, pour moi, ce n’est pas facile de trouver ces activités qui s’intègrent naturellement à mon quotidien. Si je fais quelque chose, j’ai vraiment envie de m’y investir et d’y consacrer beaucoup de temps, ce que je n’ai pas. Mais je trouve ça vraiment bien, surtout pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses des tribunaux. Donc, peu importe qui s’en charge, je pense que c’est une bonne chose »
