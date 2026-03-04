La joueuse Kazakh n’est pas très expres­sive, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a conscience du « problème » pour sa noto­riété mais tente vrai­ment d’y remé­dier. C’est ce qu’elle a précisé lors de confé­rence de presse à Indian Wells.

« Je ne suis pas du genre à beau­coup exposer mon quoti­dien. J’essaie d’y travailler pour inter­agir avec les fans et aussi pour en montrer un peu plus, mais oui, je suis sans doute moins ouverte, et je ne sais même pas comment l’expliquer, pas très créa­tive, mais ça me prend aussi du temps. Du coup, pour moi, ce n’est pas facile de trouver ces acti­vités qui s’in­tègrent natu­rel­le­ment à mon quoti­dien. Si je fais quelque chose, j’ai vrai­ment envie de m’y investir et d’y consa­crer beau­coup de temps, ce que je n’ai pas. Mais je trouve ça vrai­ment bien, surtout pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe réel­le­ment dans les coulisses des tribu­naux. Donc, peu importe qui s’en charge, je pense que c’est une bonne chose »