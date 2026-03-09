Laminée en moins de 55 minutes de jeu par Amanda Anisimova au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Emma Raducanu a donné ses impres­sions au micro de SkySports après la rencontre. Et la joueuse britan­nique semblait encore marquée par cette très lourde défaite

« Je pense avoir fait un excellent premier match et avoir été beau­coup plus à l’aise dans mon jeu. Contre Amanda, j’ai eu beau­coup de mal à imposer mon style. Je pense que cela tient aussi au fait que j’af­fron­tais Amanda. C’est le genre d’ad­ver­saire qui aime imposer son jeu dès le début, et cela s’est clai­re­ment vu aujourd’hui. Il faut évidem­ment retenir les points posi­tifs. Ce premier match ici était meilleur que beau­coup de ceux que j’ai disputés récem­ment. Mais oui, un match comme celui‐là n’est jamais facile à accepter après coup. Je n’ai pas vrai­ment réussi à entrer dans le jeu. Quand je joue contre des joueuses de ce niveau, je pense qu’elles ont 15 km/h de plus que moi au service Si je ne le sens pas, cet écart est plus évident en termes de poids du coup, en termes de puis­sance. On se sent juste un peu en retard et nos coups ne sont pas aussi effi­caces que les leurs. Je dois être agres­sive quand je joue contre ces joueurs, mais je pense qu’il me reste encore beau­coup de chemin à parcourir pour y parvenir. Je dois utiliser mes points forts et proba­ble­ment varier un peu plus mon jeu. »