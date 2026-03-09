Laminée en moins de 55 minutes de jeu par Amanda Anisimova au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Emma Raducanu a donné ses impressions au micro de SkySports après la rencontre. Et la joueuse britannique semblait encore marquée par cette très lourde défaite
« Je pense avoir fait un excellent premier match et avoir été beaucoup plus à l’aise dans mon jeu. Contre Amanda, j’ai eu beaucoup de mal à imposer mon style. Je pense que cela tient aussi au fait que j’affrontais Amanda. C’est le genre d’adversaire qui aime imposer son jeu dès le début, et cela s’est clairement vu aujourd’hui. Il faut évidemment retenir les points positifs. Ce premier match ici était meilleur que beaucoup de ceux que j’ai disputés récemment. Mais oui, un match comme celui‐là n’est jamais facile à accepter après coup. Je n’ai pas vraiment réussi à entrer dans le jeu. Quand je joue contre des joueuses de ce niveau, je pense qu’elles ont 15 km/h de plus que moi au service Si je ne le sens pas, cet écart est plus évident en termes de poids du coup, en termes de puissance. On se sent juste un peu en retard et nos coups ne sont pas aussi efficaces que les leurs. Je dois être agressive quand je joue contre ces joueurs, mais je pense qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour y parvenir. Je dois utiliser mes points forts et probablement varier un peu plus mon jeu. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 19:19