Un peu moins de deux semaines après l’in­ci­dent diplo­ma­tique à la Maison Blanche entre le président des Etats‐Unis, Donald Trump, et le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, Elina Svitolina a fait passer un message aux fans américains.

« Chers amis des États‐Unis, du fond du cœur, je vous remercie pour votre soutien indé­fec­tible. Votre gentillesse et votre soli­da­rité me rappellent que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Votre compas­sion alimente notre espoir et nous inspire à conti­nuer à lutter pour un avenir meilleur ensemble », a écrit l’Ukrainienne sur ses réseaux sociaux avant son huitième de finale à Indian Wells contre Jessica Pegula.