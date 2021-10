Presque un mois après son magni­fique parcours à l’US Open où elle a éliminé quatre joueuses du top 15 avant de céder en finale face à Raducanu, la pétillante Leylah Fernandez est de retour sur le court cette nuit à Indian Wells. Opposée à la Française Alizé Cornet (pas avant 5h, heure fran­çaise), la Canadienne a déclaré ne ressentir aucune forme de pres­sion avant ce premier match.

« J’ai une équipe formi­dable autour de moi pour me permettre de me concen­trer sur mon métier, mon tennis, et ne pas me laisser submerger par tout ce qui se passe en ce moment. Ils mini­misent vrai­ment ces attentes à mon égard. Je ne me sens pas trop sous pres­sion. Je ne me sens pas submergée. Je suis juste ici sur un court de tennis étant la même vielle Leylah, s’amu­sant sur le court, et esseyant de m’amé­liorer chaque jour. »