Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells après une balle bataille face à Donna Vekic (4−6, 7–6, 6–3), Madison Keys a décroché sa 15e victoire d’af­filée en 2025 suite à ses titres à Adélaïde et surtout à l’Open d’Australie.

Interrogé sur le fait d’être à la fois amies et rivales sur le circuit, comme l’étaient par exemple Martina Navratilova et Chris Evert, l’Américaine a expliqué son point de vue.

« Je pense que c’est tout à fait possible. Je pense qu’il y a proba­ble­ment des matches où vous avez joué contre un ami proche et où ni l’un ni l’autre n’a joué un grand tennis en même temps, mais je pense aussi que certains de mes meilleurs matches ont été contre des amis très proches. Je pense donc que c’est possible. Je pense que lorsque vous ajoutez l’élé­ment supplé­men­taire d’être incroya­ble­ment proche, c’est un peu une chance sur deux de voir ces nerfs supplé­men­taires surgir pendant les matchs. »