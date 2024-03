Tous les obser­va­teurs, joueurs ou entraî­neurs sont unanimes sur ce point : le tennis est un sport où tout va très vite. Et ce n’est pas Maria Sakkari qui dira le contraire.

En grande diffi­culté sur le court depuis plusieurs mois, la joueuse grecque, qui vient de changer d’en­traî­neur, s’est quali­fiée cette nuit pour la finale du WTA 1000 d’Indian Wells après une grosse bataille face à Cori Gauff.

« On dit toujours que, dans le tennis, tout peut changer en un jour. Mais il y a un mois à Abu Dhabi, je ne mettais pas une balle dans le court. Et me voilà en finale dans l’un des plus gros tour­nois de la saison. Il faut accepter de traverser des périodes diffi­ciles et que tout puisse changer en une semaine. Je suis contente que les choses commencent à changer ici. Tout le monde sait que j’adore cet endroit et je vais rester jusqu’au bout. »