Déjà battue par Aryna Sabalenka en huitièmes de finale de l’Open d’Australie le 25 janvier dernier (6−1, 7–6), la jeune cana­dienne Victoria Mboko a encore été stoppée par la numéro 1 mondiale en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells : 7–6(0), 6–4. Mais au vu de ses décla­ra­tions en confé­rence de presse, la joueuse de 19 ans, déjà 10e mondiale, s’est sentie plutôt à l’aise face à la patronne du circuit.

« Je pense que c’était un peu mieux qu’en Australie. J’ai l’impression que la première fois que je l’ai affrontée, j’étais un peu submergée par tout ce qui se passait, c’était ma première fois sur le court central. Bien sûr, affronter la numéro 1 mondiale, ce n’est jamais facile. Mais en abor­dant ce match, j’ai l’impression qu’après l’avoir déjà affrontée, on sait un peu à quoi s’attendre, et on est capable de s’adapter à ce qu’elle est capable de faire. Je pense donc que c’était une amélio­ra­tion globale, et il y a encore des choses que je pour­rais améliorer. »