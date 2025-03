À 17 ans, Mirra Andreeva se démarque sur le court mais aussi lors de ses inter­views. Elle s’ex­prime toujours avec beau­coup de fraî­cheur et de sincé­rité, comme ce fut le cas lors de la céré­monie après sa victoire histo­rique contre Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche.

Mirra Andreeva after beating Sabalenka at Indian Wells



“Last but not least, I’d like to thank myself 😂. For figh­ting til the end and always belie­ving in me. For never quit­ting. I tried to run like a rabbit today because Aryna was sending bullets.”



