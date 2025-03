Qualifié pour la finale alors qu’elle n’a que 17 ans, Mira Andreeva a été inter­rogée sur sa préco­cité et sur ce que d’autres grandes cham­pionnes ont déja réalisé quand elles avaient le même âge. Mira a confirmé alors qu’elle avait une vraie culture tennis mais qu’elle ne voulait pas être comparé à elles.

« Je sais que Monica Seles et Martina Hingis ont gagné beau­coup de tour­nois et de titres alors qu’elles étaient encore adoles­centes. Bien sûr, je sais qu’elles jouaient très bien et, et j’es­saie, je ne sais pas, d’être au même niveau, mais le tennis a beau­coup changé et aujourd’hui, je ne peux pas m’ima­giner gagner huit tour­nois du Grand Chelem à 17 ans. C’est impos­sible. Je sais aussi ce qu’il en est de Maria et Serena. Je les ai beau­coup regar­dées jouer et je sais aussi qu’elles ont gagné beau­coup de titres et de tour­nois alors qu’elles étaient très jeunes. J’essaie de ne pas vrai­ment y penser, parce qu’a­près, je peux commencer à trop réflé­chir, je peux commencer à me comparer, et alors je ne pense pas que cela va me mener à quelque chose de bien. J’essaye juste de construire ma propre carrière »