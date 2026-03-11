En huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka et Naomi Osaka s’affrontaient dans un duel de quadruples lauréate en Grand Chelem.
Les deux joueuses ne s’étaient plus croisées depuis l’US Open 2018, où la Japonaise s’était imposée en trois sets. Une autre époque, tant la Biélorusse a depuis pris une nouvelle dimension, ce qu’elle a encore confirmé mardi en Californie.
Battu 6–2, 6–4 par l’actuelle numéro 1 mondiale, Osaka a reconnu en conférence de presse avoir été quelque peu « surprise » par certains coups de son adversaire, qu’elle imaginait encore plus puissants.
Q. Comme vous l’affrontez pour la première fois depuis très longtemps, avez‐vous eu l’impression de jouer contre elle pour la première fois ? Était‐ce ce à quoi vous vous attendiez, notamment sur la vitesse de balle et sa manière de jouer ?
NAOMI OSAKA : J’ai vraiment eu l’impression de jouer contre elle pour la première fois. Je pouvais la voir à la télévision mais en réalité, c’est très différent. J’ai aussi eu l’impression d’être parfois un peu déstabilisée, parce que je m’attendais à ce que la balle soit plus puissante. Elle grogne (crie) de la même manière à chaque balle. Je me suis dit :’ ‘Oh mon Dieu, elle m’a piégée’ (sourire). Non, c’était une expérience enrichissante. Je sais que nous n’avons pas joué depuis longtemps, j’espère donc que nous pourrons rejouer contre bientôt.
