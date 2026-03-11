En huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka et Naomi Osaka s’affrontaient dans un duel de quadruples lauréate en Grand Chelem.

Les deux joueuses ne s’étaient plus croi­sées depuis l’US Open 2018, où la Japonaise s’était imposée en trois sets. Une autre époque, tant la Biélorusse a depuis pris une nouvelle dimen­sion, ce qu’elle a encore confirmé mardi en Californie.

Battu 6–2, 6–4 par l’actuelle numéro 1 mondiale, Osaka a reconnu en confé­rence de presse avoir été quelque peu « surprise » par certains coups de son adver­saire, qu’elle imagi­nait encore plus puissants.

Q. Comme vous l’af­frontez pour la première fois depuis très long­temps, avez‐vous eu l’im­pres­sion de jouer contre elle pour la première fois ? Était‐ce ce à quoi vous vous atten­diez, notam­ment sur la vitesse de balle et sa manière de jouer ?

NAOMI OSAKA : J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion de jouer contre elle pour la première fois. Je pouvais la voir à la télé­vi­sion mais en réalité, c’est très diffé­rent. J’ai aussi eu l’im­pres­sion d’être parfois un peu désta­bi­lisée, parce que je m’at­ten­dais à ce que la balle soit plus puis­sante. Elle grogne (crie) de la même manière à chaque balle. Je me suis dit :’ ‘Oh mon Dieu, elle m’a piégée’ (sourire). Non, c’était une expé­rience enri­chis­sante. Je sais que nous n’avons pas joué depuis long­temps, j’es­père donc que nous pour­rons rejouer contre bientôt.