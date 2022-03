Naomi Osaka a traversé plusieurs mois compli­qués durant lesquels elle n’a pas hésité à parler publi­que­ment de ses problèmes de santé mentale. Mais elle va mieux. La pres­sion du résultat n’est plus aussi présente qu’a­vant. Ce chan­ge­ment d’état d’es­prit est permis en partie par la compas­sion du public. La Japonaise raconte une anec­dote toute récente à ce sujet.

« Honnêtement, j’ai l’im­pres­sion d’être en paix avec moi‐même. Je pense que c’est un grand senti­ment à avoir en tant que personne. Je regar­dais les matchs de quali­fi­ca­tion l’autre jour, et quand je me prome­nais dans le tournoi, les gens me disaient : « Gagne le tournoi, j’ai des billets pour la finale ». Maintenant, les gens me disaient : « J’espère que tu t’amu­seras ». Je sais que ce n’est pas un grand chan­ge­ment, mais ça compte beau­coup pour moi », a confié Osaka, opposée à Sloane Stephens au 1er tour.