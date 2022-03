Cette victoire va faire beau­coup de bien à Naomi Osaka. Car ce 1er tour contre Sloane Stephens, dans des condi­tions rendues très diffi­ciles à cause de bour­rasques de vent, avait tout d’un piège. Mais elle s’en est très bien sortie (3–6, 6–1, 6–2, en 1h54), dans la souf­france comme elle l’a avoué après sa victoire.

« Je n’avais pas joué dans un tel vent depuis long­temps, c’était très nouveau pour moi. J’avais l’im­pres­sion de me battre pour ma vie, et de jouer pas seule­ment contre elle mais aussi contre le vent. C’était fou. Je n’ar­rê­tais pas de penser qu’elle traver­sait les mêmes circons­tances que moi, alors j’ai dû me forcer à faire de mon mieux », a raconté la Japonaise qui affron­tera Veronika Kudermetova au 2e tour.