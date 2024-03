Les semaines passent et se ressemblent terri­ble­ment pour Paula Badosa.

Déjà absente du circuit pendant plus de six mois en 2023, la joueuse espa­gnole a annoncé son forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells sur lequel elle avait reçu une wild card de la part des oirganisateurs.

Si elle ne précise pas la raison exacte de son absence, l’an­cienne 2e joueuse mondiale serait toujours en proie à des douleurs au niveau du dos, ce même dos qui l’empêche de jouer depuis bientôt un an.

« Je suis désolée de devoir me retirer de mon tournoi préféré. J’ai tout essayé pour pouvoir jouer, mais cela n’a pas suffi. Je traverse une période très diffi­cile avec ma bles­sure, mais je me bats tous les jours pour revenir le plus vite possible. Je tiens à remer­cier les fans qui m’ont soutenu, surtout l’année dernière. Je suis désolée de ne pas avoir donné ce que vous atten­diez de moi et de ne vous avoir donné que de tristes nouvelles ces derniers temps. Je tiens égale­ment à remer­cier le tournoi pour l’in­vi­ta­tion, vous êtes le meilleur tournoi au monde. »