Bien que déjà déten­trice d’un titre du Grand Chelem à seule­ment 18 ans, Emma Raducanu a mani­fes­te­ment été prise de court avec cet impro­bable sacre.

Après s’être séparé d’un premier entraî­neur en juillet dernier à Wimbledon, la Britannique a renvoyé le coach avec lequel elle a conquis le trophée à New‐York. Depuis, c’est le flou total. Aux côtés de Jeremy Bates cette semaine, mais qui est déjà engagé avec Katie Boulter, Emma semble un peu perdu dans ses recherches comme elle l’a confié un peu naïve­ment en confé­rence de presse en Californie.

« Si quel­qu’un connaît des entraî­neurs expé­ri­mentés, vous savez où me trouver. Je ne plai­sante pas », a‑t‐elle assez curieu­se­ment insisté auprès des jour­na­listes avant de revenir sur ces chan­ge­ments surpre­nants. « Je vous l’ai dit, je cherche quel­qu’un de plus expé­ri­menté et j’ai décidé de… nous avons décidé d’ar­rêter à la fin de l’US Open. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais je suis sûr que mon équipe et tout le monde sera en mesure d’es­sayer de trouver une solution. »