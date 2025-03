De passage en confé­rence de presse à Indian Wells, Emma Raducanu est revenue sur le harcè­le­ment qu’elle a subie à Dubaï, où elle a fondu en larmes en plein match lors­qu’elle a reconnu l’homme en tribunes.

« Il y a eu deux inci­dents, et c’est le deuxième qui m’a vrai­ment fait flipper. La première fois, cet homme était plutôt comme un fan normal qui vous approche, sauf qu’il m’a dit qu’il me suivait partout. Et puis, après, dans ce café, il m’a observé pendant un moment… Ce deuxième inci­dent était vrai­ment inquié­tant. Il s’est passé beau­coup de choses après Dubaï, donc j’ai dû prendre mon temps. Mais Indian Wells, c’est mon tournoi préféré, je ne pouvais pas vrai­ment m’en déta­cher. Il y a une part de moi qui pense ‘Je ne vais pas laisser un pervers m’empêcher de faire ce que j’aime’ », a expliqué la lauréate de l’US Open 2021, protégée par plusieurs gardes du corps en Californie selon Eurosport.