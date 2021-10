Prévisible ?

Emma Raducanu a perdu son premier match depuis son sacre aussi impro­bable qu’im­pres­sion­nant, sans perdre de set, à l’US Open, il y a un mois. Elle s’est inclinée en deux sets contre la Bilélorusse, 100e joueuse mondiale, Aliaksandra Sasnovich : 2–6, 4–6.

La Britannique a insisté plusieurs fois après sa défaite sur son manque de vécu. « Je suis telle­ment inex­pé­ri­mentée », a‑t‐elle lâché avec de développer.

« Elle a joué un grand match. C’est une joueuse très expé­ri­mentée, moi, c’était ma première ici. Je devais m’ha­bi­tuer aux condi­tions. Elle était meilleure que moi aujourd’hui donc elle méri­tait de gagner. Je suis encore nouvelle sur le circuit. L’expérience va venir en jouant semaine après semaine et en expé­ri­men­tant des choses diffé­rentes. Je suis en quelque sorte contente de ce qui s’est passé parce que je peux apprendre, prendre ça comme une leçon et, à l’avenir, j’au­rais une expé­rience de plus. »

Raducanu a décidé de se séparer du coach qui l’a emmené vers le sacre à New York. Pour le moment, la stra­tégie ne paie pas du tout.