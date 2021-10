Près d’un mois jour pour jour après son incroyable sacre à l’US Open, Emma Raducanu va faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion du deuxième tour d’Indian Wells face à la Biélorusse Sasnovich (cette nuit pas avant 3h, heure française).

Interrogée lors du media day, la Britannique a eu une décla­ra­tion assez surpre­nante, décla­rant qu’elle avait déjà réalisé le plus dur en rempor­tant un tournoi du Grand Chelem alors qu’elle a encore toute une carrière devant elle : « La meilleure chose est que je pense que j’ai beau­coup à améliorer et que j’ai déjà gagné un Grand Chelem. Maintenant, au lieu de ressentir de la pres­sion, je me sens libre, comme détendue. Tu joues au tennis pour gagner ce genre de titre et je l’ai déjà gagné. Tout ce qui vient main­te­nant est du bonus. »