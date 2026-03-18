Andy Roddick ne s’en cache pas, il aime beau­coup le jeu d’Elena Rybakina.

Auteure d’une fin de saison 2025 canon et lauréate de l’Open d’Australie en février dernier, la joueuse kaza­khs­ta­naise est sur une dyna­mique plus que posi­tive malgré sa récente défaite en finale du WTA 1000 d’Indian Wells contre Aryna Sabalenka.

Impressionné par les récents progrès de la nouvelle 2e joueuse mondiale, Andy Roddick a tenu à lui rendre hommage dans le dernier épisode de son podcast ?

« Si tu es Rybakina tu peux te dire : ‘J’ai mieux terminé l’année que n’importe qui l’année dernière, j’ai gagné l’Open d’Australie, j’ai seule­ment perdu contre Sabalenka ici’. Si vous êtes dans son camp, vous vous dites que vous êtes tout à fait à sa hauteur en ce moment. On peut en débattre et se plonger dans les statis­tiques, mais si j’étais son entraî­neur, je lui dirais : ‘Tu y es. Tu es peut‐être même meilleure en ce moment.’ C’est le discours que je tien­drais. Elle n’a clai­re­ment pas peur des matchs diffi­ciles. Elle ne se met pas la pres­sion avant d’y aller. Elle respecte les meilleures joueuses du monde, mais il n’y a aucune chance qu’elle ne se consi­dère pas comme l’une d’entre elles en ce moment, même après cette défaite contre Sabalenka. »