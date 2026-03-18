Andy Roddick ne s’en cache pas, il aime beaucoup le jeu d’Elena Rybakina.
Auteure d’une fin de saison 2025 canon et lauréate de l’Open d’Australie en février dernier, la joueuse kazakhstanaise est sur une dynamique plus que positive malgré sa récente défaite en finale du WTA 1000 d’Indian Wells contre Aryna Sabalenka.
Impressionné par les récents progrès de la nouvelle 2e joueuse mondiale, Andy Roddick a tenu à lui rendre hommage dans le dernier épisode de son podcast ?
« Si tu es Rybakina tu peux te dire : ‘J’ai mieux terminé l’année que n’importe qui l’année dernière, j’ai gagné l’Open d’Australie, j’ai seulement perdu contre Sabalenka ici’. Si vous êtes dans son camp, vous vous dites que vous êtes tout à fait à sa hauteur en ce moment. On peut en débattre et se plonger dans les statistiques, mais si j’étais son entraîneur, je lui dirais : ‘Tu y es. Tu es peut‐être même meilleure en ce moment.’ C’est le discours que je tiendrais. Elle n’a clairement pas peur des matchs difficiles. Elle ne se met pas la pression avant d’y aller. Elle respecte les meilleures joueuses du monde, mais il n’y a aucune chance qu’elle ne se considère pas comme l’une d’entre elles en ce moment, même après cette défaite contre Sabalenka. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 18:58