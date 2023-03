Et si Elena Rybakina deve­nait la bête noire d’Iga Swiatek ? En l’es­pace d’à peine deux mois, la Kazakhe a battu deux fois la numéro 1 mondiale. A chaque fois en deux sets. D’abord en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, et ce vendredi soir avec une victoire large en demies du WTA 1000 d’Indian Wells.

« Je pense que ma capa­cité à prendre l’ini­tia­tive et à mettre la pres­sion sur chaque coup l’empêche de déve­lopper son tennis. Aujourd’hui, j’étais au plus haut niveau de ma carrière et quand une joueuse comme moi est inspirée et lâche tous les coups de cette manière, il est très diffi­cile de m’af­fronter. Je sais que je ne me sentirai pas comme ça à chaque match, donc je dois conti­nuer à travailler pour être capable de battre les meilleures les jours où je me sens moins bien. La meilleure chose est que je me suis beau­coup améliorée sur le plan physique et que j’ai une bien meilleure mobi­lité, ce qui est décisif dans mon tennis », a expliqué Rybakina, qui retrou­vera Aryna Sabalenka en finale, comme à Melbourne. La Biélorusse s’était imposée.