Avant de défier une deuxième fois Aryna Sabalenka, ce dimanche en finale du WTA 1000 d’Indian Wells (à partir de 21h), près de deux mois après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à cette même Biélorusse, Elena Rybakina est revenue en confé­rence de presse sur son incroyable progression.

« Je pense que je me suis amélioré au cours de ces quatre années. C’est juste que tout se rassemble : l’ex­pé­rience, l’équipe s’est agrandie et travaille beau­coup sur la forme physique. Je deviens juste un peu plus fort physi­que­ment, et juste le travail que nous avons fait au cours des quatre dernières années, je le montre main­te­nant sur le terrain et avec mes résul­tats. Je dois dire qu’il y a des moments sur le court où je me dis : ‘D’accord, je peux battre n’im­porte qui si je joue toujours comme ça’. »