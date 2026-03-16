Battue au bout du suspense par Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche, Elena Rybakina était logi­que­ment et visi­ble­ment déçue lors de son passage en confé­rence de presse.

Mais contrai­re­ment à certaines fois où elle ne se montre pas très loquace, même après des victoires, la joueuse kaza­khs­ta­naise avait des choses à dire, comme pour mieux évacuer la déception.

« Je pense que ce match était très serré, surtout au troi­sième set. C’était la loterie. On ne peut pas dire que quelqu’un ait fait quelque chose d’extraordinaire. Je pense que j’ai bien commencé le match. Puis mon niveau d’énergie a beau­coup baissé. Bien sûr, perdre le deuxième set, ça donne aussi de la confiance à ton adver­saire. Eh bien, comme je le disais, le troi­sième set, c’était une lutte contre les condi­tions, contre l’ad­ver­saire, et contre soi‐même à un moment donné. Ce n’était pas facile avec une telle chaleur. Je suis content d’avoir joué les autres matchs un peu plus tard, mais il y a aussi un moment où je ne me suis peut‐être pas habitué à une telle chaleur, notam­ment lors des matchs du matin. Donc, d’un certain point de vue, c’est bien de ne pas jouer le matin et de disputer le dernier match, mais en même temps, on ne s’adapte pas vrai­ment aussi vite. Je veux dire, ça a encore été une bataille très diffi­cile, et honnê­te­ment, il n’y a pas grand‐chose à dire. »