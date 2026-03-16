Battue au bout du suspense par Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche, Elena Rybakina était logiquement et visiblement déçue lors de son passage en conférence de presse.
Mais contrairement à certaines fois où elle ne se montre pas très loquace, même après des victoires, la joueuse kazakhstanaise avait des choses à dire, comme pour mieux évacuer la déception.
« Je pense que ce match était très serré, surtout au troisième set. C’était la loterie. On ne peut pas dire que quelqu’un ait fait quelque chose d’extraordinaire. Je pense que j’ai bien commencé le match. Puis mon niveau d’énergie a beaucoup baissé. Bien sûr, perdre le deuxième set, ça donne aussi de la confiance à ton adversaire. Eh bien, comme je le disais, le troisième set, c’était une lutte contre les conditions, contre l’adversaire, et contre soi‐même à un moment donné. Ce n’était pas facile avec une telle chaleur. Je suis content d’avoir joué les autres matchs un peu plus tard, mais il y a aussi un moment où je ne me suis peut‐être pas habitué à une telle chaleur, notamment lors des matchs du matin. Donc, d’un certain point de vue, c’est bien de ne pas jouer le matin et de disputer le dernier match, mais en même temps, on ne s’adapte pas vraiment aussi vite. Je veux dire, ça a encore été une bataille très difficile, et honnêtement, il n’y a pas grand‐chose à dire. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 13:43