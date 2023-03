La fina­liste de cette édition 2023 a été inter­rogée sur sa capa­cité réelle à jouer sur un court lent. Or selon elle, ce doute ne peut plus exister vu les perfor­mances réali­sées à Indian Wells.

« Je n’ai jamais dit que j’étais mauvaise sur la terre battue d’au­tant que la terre battue est en fait plus rapide qu’ici, je dirais, dans le sens où vous pouvez glisser et vous avez plus de temps. Ici, la balle s’ar­rête et c’est un peu diffé­rent des autres courts en dur. Après je ne peux nier que dans des condi­tions lentes, mon phyisque n’est pas encore là où il dévrait être. Aujourd’hui, je pense que nous faisons ce qu’il faut, et petit à petit, j’ob­tiens cette régularité »