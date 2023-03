Sacrée à Wimbledon (les points n’ont pas compté), fina­liste à l’Open d’Australie et désor­mais titrée à Indian Wells après sa victoire sur Aryna Sabalenka dimanche, Elena Rybakina a mérité sa 7e place mondiale, son meilleur clas­se­ment en carrière. Mais la Kazakhe de 21 ans veut plus et regarde tout en haut, même si Iga Swiatek conserve pour le moment plus de 6 000 points d’avance sur elle.

« Bien sûr que l’ob­jectif le plus impor­tant est d’être numéro 1, même s’il reste encore beau­coup de chemin à parcourir. Mais oui, ce serait le but ultime. Pour l’ins­tant, je suis numéro 7, mais nous savons à quelle vitesse les clas­se­ments changent, alors je dois me concen­trer unique­ment sur le prochain tournoi que je jouerai. J’essaie de ne pas trop penser au clas­se­ment, surtout main­te­nant qu’il me reste beau­coup de chemin à parcourir. Ce n’est que le début de l’année, ça ne veut rien dire, il y a beau­coup de tour­nois devant moi. »