En confé­rence de presse à Indian Wells, Aryna Sabalenka a été inter­rogé sur l’âge de son adver­saire en finale, Mirra Andreeva (17 ans). Titrée à Dubaï en février, la jeune russe n’en finit plus d’im­pres­sionner et reste sur 11 victoires d’affilée.

« Cela n’a pas d’im­por­tance. J’ai dépassé le stade où je pensais à l’âge de mon adver­saire. Mais vous savez, j’ai toujours l’im­pres­sion d’avoir 18 ans. Vous savez, c’est telle­ment embar­ras­sant pour moi de penser que j’aurai 27 ans cette année, et qu’elle a 17 ans et qu’elle n’a que deux ans de plus que ma sœur. Je vois ma sœur comme une enfant. Je me souviens d’elle comme d’un petit bébé. Alors je regarde Mirra et je me dis ‘oh, mon Dieu, je suis si vieille’. Je suis déprimée main­te­nant. Pourquoi poses‐tu cette ques­tion ? J’ai presque 30 ans (sourire). »