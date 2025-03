En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a été inter­rogée par sur sa prochaine adver­saire, la Britannique de 23 ans Sonay Kartal (lucky‐loser et 83e mondiale), qu’elle ne connaît visi­ble­ment pas très bien.

Journaliste : « Avant le prochain tour, connaissez‐vous Sonay Kartal ?«

Sabalenka : « Je n’ai jamais joué contre elle, et je n’ai pas vu beau­coup de matchs, mais je suis sûre que mon équipe va préparer quelques moments forts. Nous allons regarder quelques‐uns de ses matches.«

Journaliste : « Elle aime ces condi­tions et elle a grandi sur la côte sud de l’Angleterre, à Brighton.«

Sabalenka : « Vous essayez de me mettre la pres­sion ou quoi ? » (sourire)

Journaliste : « J’essaie de vous donner des infor­ma­tions.«

Sabalenka : « D’accord. Je vous remercie. Je vous remercie.«

Journaliste : « Elle aime­rait sans doute beau­coup jouer dans le vent. A quel point aimez‐vous jouer dans le vent ?«

Sabalenka : « Je pense qu’au­jourd’hui, je m’adapte beau­coup mieux aux condi­tions. J’aime aussi ce court. Nous sommes donc à égalité sur ce point (sourire). »