Battue en finale du WTA 1000 d’Indian Wells par la prodige russe de 17 ans, Mirra Andreeva, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka était très déçue de sa perfor­mance. C’est ce qu’elle a expliqué dans des propos relayés par L’Equipe.

« Honnêtement, c’était moi contre moi. J’ai fait beau­coup de fautes directes sur des points impor­tants, et je l’ai laissé jouer de mieux en mieux. Au début, tout allait assez bien, et puis j’ai fait quelques erreurs. Elle a alors cru en elle et moi j’es­sayais juste de retrouver mon rythme, mais cela n’a pas fonc­tionné. Peut‐être que parfois vous vous concen­trez sur les mauvaises choses. Moi, aujourd’hui, par exemple, j’étais trop en colère contre moi‐même. J’aurais dû jeter mon agres­si­vité sur le court d’être trop dure avec moi‐même. Je ne me souciais donc pas vrai­ment de ce qu’elle faisait. Je savais ce qu’elle allait faire, et rien ne m’a vrai­ment surpris. C’était à moi de mieux contrôler mes nerfs. La prochaine fois, je vais me battre encore plus et m’as­surer de ne pas repro­duire la même erreur qu’aujourd’hui. »