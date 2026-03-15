Aryna Sabalenka est passée tout près d’une cinquième défaite d’af­filée en finale contre Elena Rybakina, ce dimanche, sur le WTA 1000 d’Indian Wells.

Mais grâce notam­ment à une énorme souche en revers gagnante sur balle de match contre elle dans le tie‐break du troi­sième set et à une impres­sion­nante déter­mi­na­tion, la Biélorusse a fait plier sa grande rivale après une magni­fique rencontre de 2h35 de jeu : 3–6, 6–3, 7–6(6).

Soulagée après le 23e titre de sa carrière, son 10e en WTA 1000, la numéro 1 mondiale, sonnée par la fatigue et la chaleur, a fait part de son émotion lors du discours pendant la céré­monie de remise des prix dans le désert californien.

« Quelle journée ! Il fait vrai­ment chaud. Je ne sais pas si je vais arriver à m’ex­primer clai­re­ment pour l’ins­tant, mais je vais faire de mon mieux. Tout d’abord, bravo à Elena pour ce nouveau tournoi excep­tionnel. J’espère vrai­ment qu’on s’affrontera dans les toutes dernières phases des tour­nois et qu’on livrera ces batailles sur le court. Enfin, je tiens à remer­cier mon équipe d’être toujours là, de toujours me soutenir, d’écouter toutes les bêtises que je raconte pendant mes matchs. Merci d’être si forts. »