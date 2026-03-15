Aryna Sabalenka est passée tout près d’une cinquième défaite d’affilée en finale contre Elena Rybakina, ce dimanche, sur le WTA 1000 d’Indian Wells.
Mais grâce notamment à une énorme souche en revers gagnante sur balle de match contre elle dans le tie‐break du troisième set et à une impressionnante détermination, la Biélorusse a fait plier sa grande rivale après une magnifique rencontre de 2h35 de jeu : 3–6, 6–3, 7–6(6).
Worth the wait 🙌🏆@SabalenkaA | #TennisParadise pic.twitter.com/ZpdJ0xwR4M— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 15, 2026
Soulagée après le 23e titre de sa carrière, son 10e en WTA 1000, la numéro 1 mondiale, sonnée par la fatigue et la chaleur, a fait part de son émotion lors du discours pendant la cérémonie de remise des prix dans le désert californien.
« Quelle journée ! Il fait vraiment chaud. Je ne sais pas si je vais arriver à m’exprimer clairement pour l’instant, mais je vais faire de mon mieux. Tout d’abord, bravo à Elena pour ce nouveau tournoi exceptionnel. J’espère vraiment qu’on s’affrontera dans les toutes dernières phases des tournois et qu’on livrera ces batailles sur le court. Enfin, je tiens à remercier mon équipe d’être toujours là, de toujours me soutenir, d’écouter toutes les bêtises que je raconte pendant mes matchs. Merci d’être si forts. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 22:05