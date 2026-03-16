Lors de sa prise de paroles lors de la remise des prix, Aryna a évoqué son adversaire qu’elle apprécie vraiment.
« C’est une fille formidable. Je dirais même que c’est la personne la plus gentille du circuit. On s’affronte depuis longtemps et on a joué un tas de matchs. Et, franchement, j’y prends beaucoup de plaisir, même si j’ai essuyé pas mal de défaites, dont certaines ont été très douloureuses.Mais nos matchs signifient que la finale sera un véritable spectacle, avec du tennis de haut niveau. Ce sera une vraie bataille, ce qui est formidable pour les fans, et pour moi aussi. J’espère vraiment pouvoir gagner tous nos matchs à partir de maintenant »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 11:49