Lors de sa prise de paroles lors de la remise des prix, Aryna a évoqué son adver­saire qu’elle apprécie vraiment.

« C’est une fille formi­dable. Je dirais même que c’est la personne la plus gentille du circuit. On s’af­fronte depuis long­temps et on a joué un tas de matchs. Et, fran­che­ment, j’y prends beau­coup de plaisir, même si j’ai essuyé pas mal de défaites, dont certaines ont été très douloureuses.Mais nos matchs signi­fient que la finale sera un véri­table spec­tacle, avec du tennis de haut niveau. Ce sera une vraie bataille, ce qui est formi­dable pour les fans, et pour moi aussi. J’espère vrai­ment pouvoir gagner tous nos matchs à partir de maintenant »