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Sabalenka : « C’est la personne la plus gentille du circuit »

Par
Jean Muller
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Lors de sa prise de paroles lors de la remise des prix, Aryna a évoqué son adver­saire qu’elle apprécie vraiment. 

« C’est une fille formi­dable. Je dirais même que c’est la personne la plus gentille du circuit. On s’af­fronte depuis long­temps et on a joué un tas de matchs. Et, fran­che­ment, j’y prends beau­coup de plaisir, même si j’ai essuyé pas mal de défaites, dont certaines ont été très douloureuses.Mais nos matchs signi­fient que la finale sera un véri­table spec­tacle, avec du tennis de haut niveau. Ce sera une vraie bataille, ce qui est formi­dable pour les fans, et pour moi aussi. J’espère vrai­ment pouvoir gagner tous nos matchs à partir de maintenant »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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