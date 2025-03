Alors qu’elle a perdu contre Madison Keys en finale de l’Open d’Australie, où elle était double tenante du titre, le 25 janvier dernier, Aryna Sabalenka a pris sa revanche en écra­sant l’Américain en demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells (6−0, 6–1).

En prenant connais­sance du score, la légende Boris Becker n’en reve­nait pas.

« Quelqu’un pour m’ex­pli­quer ce score ? Que s’est‐il passé avec Madison ? », a demandé l’an­cien numéro 1 mondial et sextuple lauréat en Grand Chelem avant d’in­sister : « J’aime Aryna mais quel­qu’un peut m’ex­pli­quer ce score ? »

I like Saba lots but just to unders­tand the score­line better ? https://t.co/YPc9oVtOEY