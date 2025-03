Aryna est unique que ce soit sur et en dehors du court.

A l’issue de son succès (6−0, 6–1) face à Madison Keys, elle n’a pas hésité à expli­quer pour­quoi cette victoire avait beau­coup de sens pour elle surtout après sa défaite en finale de l’Open d’Australie.

« J’avais vrai­ment besoin de cette revanche, j’étais donc très concen­trée et je pense que tacti­que­ment, j’ai joué un très bon tennis. Je dirais qu’au­jourd’hui, c’était un peu l’in­verse. J’ai très bien joué au début, et elle a perdu son rythme et n’a pas pu jouer son meilleur tennis. Je pense que c’est la raison pour laquelle le match s’est déroulé si rapidement.En Australie, j’ai très mal joué et elle a très bien joué. Appelons cela du tennis »