Éliminée dès son entrée en lice à Dubaï un mois après conservé son titre à l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka a cette fois été battue en huitièmes de finale à Indian Wells par Emma Navarro (6−3, 3–6, 6–2), tombeuse d’Elina Svitolina au tour précédent.

En confé­rence de presse après cette défaite, la numéro 2 mondiale s’est de nouveau exprimée sur son contraste de person­na­lité sur et en dehors du court.

« Ce n’est pas comme si j’es­sayais de faire en sorte que les gens m’aiment. C’est juste ma façon d’être, et il y aura toujours des gens qui compren­dront cela et il y aura toujours des gens qui ne le compren­dront pas. Je suis comme je suis. Je ne veux pas être fausse. Je veux être vraie. C’est comme ça que je suis. Sur le court, c’est mon travail et c’est ce qui me passionne vrai­ment, je veux forcé­ment bien faire. C’est pour cela que je suis un peu folle (sourire). Et en dehors du terrain, je suis une personne normale. Je ne sais pas. C’est une ques­tion embar­ras­sante. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que j’en ai dit assez. »