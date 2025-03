Si elle a depuis joué à Doha et Dubaï, où elle a été éliminée à chaque fois préma­tu­ré­ment, Aryna Sabalenka est revenue lors de sa confé­rence de presse à Indian Wells sur sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Madison Keys, le 25 janvier dernier.

« J’ai connu des défaites diffi­ciles dans le passé, mais celle en finale du dernier Open d’Australie a été diffi­cile à accepter, pour être honnête. Il m’a fallu une semaine, voire un peu plus, pour arrêter d’y penser et passer à autre chose. Je dirais que c’est une leçon apprise et qu’elle appar­tient au passé. C’est toujours – pas toujours en fait, mais c’est bien d’avoir ces défaites diffi­ciles parce que la prochaine fois, vous ferez beau­coup mieux », a avoué la numéro 1 mondiale.