Dans la liste des lauréates en Grand Chelem depuis le dernier Open d’Australie en janvier, Aryna Sabalenka a fait passer un message en confé­rence de presse à Indian Wells au sujet des diffé­rences de prize money entre femmes et hommes en dehors des quatre tour­nois majeurs.

« Ce serait une bonne nouvelle si nous rece­vions les mêmes récom­penses. Je pense qu’il est diffi­cile de comparer les hommes et les femmes parce que nous sommes à des niveaux diffé­rents. Il est vrai que nous ne sommes pas aussi fortes physi­que­ment et que nous n’at­tei­gnons pas le niveau des garçons, mais je pense que nous avons besoin de plus d’argent, ce serait très important. »