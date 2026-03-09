Aryna a de l’hu­mour et elle l’uti­lise à merveille pour éviter que la pres­sion ne prenne le pas sur certains futurs rendez‐vous.

Son 8ème de finale sera assu­ré­ment un vrai défi mais elle évite se mettre une pres­sion inutile en tour­nant tout cela un peu à la dérision.

Son adver­saire sera une certaine Naomi Osaka.

Aryna ne l’a joué qu’une seule fois dans sa carrière et elle voudra prendre sa revanche car elle s’était inclinée en 2018.

« Eh bien, ce serait assu­ré­ment un défilé de mode au début. Puis un match de folie. C’est une joueuse formi­dable. Elle est revenue après sa gros­sesse. Une forme incroyable. J’ai regardé ses matchs, je l’admire vrai­ment. On a joué combien de fois ? Je crois qu’on n’a joué qu’une seule fois, non ? J’aurai sans doute l’occasion de prendre ma revanche, je l’espère. J’aimerais bien l’interpréter