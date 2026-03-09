Aryna a de l’humour et elle l’utilise à merveille pour éviter que la pression ne prenne le pas sur certains futurs rendez‐vous.
Son 8ème de finale sera assurément un vrai défi mais elle évite se mettre une pression inutile en tournant tout cela un peu à la dérision.
Son adversaire sera une certaine Naomi Osaka.
Aryna ne l’a joué qu’une seule fois dans sa carrière et elle voudra prendre sa revanche car elle s’était inclinée en 2018.
« Eh bien, ce serait assurément un défilé de mode au début. Puis un match de folie. C’est une joueuse formidable. Elle est revenue après sa grossesse. Une forme incroyable. J’ai regardé ses matchs, je l’admire vraiment. On a joué combien de fois ? Je crois qu’on n’a joué qu’une seule fois, non ? J’aurai sans doute l’occasion de prendre ma revanche, je l’espère. J’aimerais bien l’interpréter
Publié le lundi 9 mars 2026 à 11:11