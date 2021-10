Le tableau féminin du tournoi cali­for­nien a perdu une préten­dante au titre. La Biélorusse Aryna Sabalenka (2eà la WTA) a du déclarer forfait, contrôlée posi­tive au Covid‐19 à son arrivée à Indian Wells.

« J’ai commencé mon isole­ment et je vais y rester jusqu’à ce que les méde­cins et les respon­sables de la santé m’au­to­risent à en sortir », a‑t‐elle écrit sur Instagram. Elle a aussi tenu à rassurer ses fans : « Jusqu’à présent, j’ai l’air OK mais je suis vrai­ment triste de ne pas pouvoir jouer cette année. »