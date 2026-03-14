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Sabalenka prévient Rybakina avant de l’af­fronter en finale : « J’en ai vrai­ment marre de perdre ces grands matchs. Ma menta­lité est la suivante : si j’ar­rive en finale, je vais y aller et, je ferai tout ce que je peux »

Par
Thomas S
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Aryna Sabalenka est remontée. 

Même si elle s’est quali­fiée pour la finale du WTA 1000 d’Indian Wells sans concéder le moindre set, l’ac­tuelle numéro 1 mondiale a fait part à la fois d’amer­tume et de déter­mi­na­tion lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire cette nuit face à Noskova. 

Battue il y a quelques semaines en finale de l’Open d’Australie par celle qu’elle retrou­vera ce dimanche en finale, Elena Rybakina, la Biélorusse a expliqué qu’elle en avait tout simple­ment ras‐la‐casquette de perdre ces matchs impor­tants (20 défaites en finale, dont quatre contre Rybakina, pour 22 titres). Extraits. 

Q. Ma ques­tion est la suivante : vous étiez déjà très domi­nante, avec 80 semaines à la première place, quatre titres du Grand Chelem, toujours en finale de ces tour­nois. Pensez‐vous que ce qu’il vous manque avant tout, c’est simple­ment de tirer le meilleur de vous‐même en finale, en parti­cu­lier lors des grandes finales ?
ARYNA SABALENKA : Je veux juste me concen­trer ; si j’arrive en finale, je veux m’assurer de remporter le titre, de décro­cher le trophée. Vous savez, j’en ai vrai­ment marre de perdre ces grandes finales. J’ai l’im­pres­sion que même si les joueuses jouaient un tennis incroyable lors de ces finales, j’ai eu telle­ment d’oc­ca­sions que je n’ai pas su saisir. Et en ce moment, ma menta­lité est la suivante : si j’ar­rive en finale, je vais y aller et, vous savez, je ferai tout ce que je peux et tout ce que je ne peux pas pour remporter ce trophée.

Publié le samedi 14 mars 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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