Aryna Sabalenka est remontée.
Même si elle s’est qualifiée pour la finale du WTA 1000 d’Indian Wells sans concéder le moindre set, l’actuelle numéro 1 mondiale a fait part à la fois d’amertume et de détermination lors de son passage en conférence de presse après sa victoire cette nuit face à Noskova.
Battue il y a quelques semaines en finale de l’Open d’Australie par celle qu’elle retrouvera ce dimanche en finale, Elena Rybakina, la Biélorusse a expliqué qu’elle en avait tout simplement ras‐la‐casquette de perdre ces matchs importants (20 défaites en finale, dont quatre contre Rybakina, pour 22 titres). Extraits.
Q. Ma question est la suivante : vous étiez déjà très dominante, avec 80 semaines à la première place, quatre titres du Grand Chelem, toujours en finale de ces tournois. Pensez‐vous que ce qu’il vous manque avant tout, c’est simplement de tirer le meilleur de vous‐même en finale, en particulier lors des grandes finales ?
ARYNA SABALENKA : Je veux juste me concentrer ; si j’arrive en finale, je veux m’assurer de remporter le titre, de décrocher le trophée. Vous savez, j’en ai vraiment marre de perdre ces grandes finales. J’ai l’impression que même si les joueuses jouaient un tennis incroyable lors de ces finales, j’ai eu tellement d’occasions que je n’ai pas su saisir. Et en ce moment, ma mentalité est la suivante : si j’arrive en finale, je vais y aller et, vous savez, je ferai tout ce que je peux et tout ce que je ne peux pas pour remporter ce trophée.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 18:45