Fiancée depuis quelques jours après avoir dit « oui » à son petit ami Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a gardé sa bague au doigt pour son entrée en lice au Masters 1000 d’Indian Wells.

sabalenka’s playing with her massive enga­ge­ment ring on😭 pic.twitter.com/haDC3TxIXJ — ًᵗᵒ (@tosports13) March 6, 2026

En confé­rence de presse après sa victoire contre la Japonaise Himeno Sakatsume (6−4, 6–2), la numéro 1 mondiale est revenue sur ce choix avec humour.

« Nous avons vérifié deux fois qu’il n’y avait pas de risque de perdre le diamant, et il n’y en a aucun, donc j’étais assez confiante en portant cette bague, et elle est confor­table, elle brille. J’espère que mes adver­saires seront distraites par ce diamant et que cela me sera béné­fique (sourire). »