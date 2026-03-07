Accueil WTA WTA - Indian Wells

Sabalenka, qui a joué avec sa bague de fian­çailles : « J’espère que mes adver­saires seront distraites par ce diamant »

Australian Open - Melbourne - 16�12025

Fiancée depuis quelques jours après avoir dit « oui » à son petit ami Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a gardé sa bague au doigt pour son entrée en lice au Masters 1000 d’Indian Wells.

En confé­rence de presse après sa victoire contre la Japonaise Himeno Sakatsume (6−4, 6–2), la numéro 1 mondiale est revenue sur ce choix avec humour.

« Nous avons vérifié deux fois qu’il n’y avait pas de risque de perdre le diamant, et il n’y en a aucun, donc j’étais assez confiante en portant cette bague, et elle est confor­table, elle brille. J’espère que mes adver­saires seront distraites par ce diamant et que cela me sera béné­fique (sourire). »

Publié le samedi 7 mars 2026 à 15:29

