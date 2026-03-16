Aryna était bien sûr heureuse de sa performance après sa victoire à l’arrachée face à Elena Rybakina (3−6, 6–3, 7–6 (8)). Quand on lui a demandé comment elle allait fêter son titre, elle a dévoilé un menu assez spécial.
https://t.co/10mFSR3GUL pic.twitter.com/Q9grVJT4pp— José Morón (@jmgmoron) March 15, 2026
« Eh bien, je dirais deux ou trois Martini, probablement, et un Five Guys à emporter. C’est d’ailleurs pour ça que je ne suis jamais en forme : c’est Five Guys et espresso martinis pour fêter ça (rires). Oui, je crois que c’est tout. Peut‐être deux ou trois verres pour se remonter le moral. Et voilà, c’est tout. Le calendrier est vraiment chargé et on passe déjà au prochain tournoi. Je ne peux pas me permettre de trop me relâcher, car je suis le champion en titre et, en plus, c’est Miami. J’adore y jouer, alors je veux aussi bien figurer là‐bas. Je vais donc essayer de rester détendu mais concentré. Je suppose qu’il s’agit, encore une fois, de trouver un équilibre, et je vais donc essayer d’y parvenir au mieux »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 09:56