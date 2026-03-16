Aryna était bien sûr heureuse de sa perfor­mance après sa victoire à l’ar­ra­chée face à Elena Rybakina (3−6, 6–3, 7–6 (8)). Quand on lui a demandé comment elle allait fêter son titre, elle a dévoilé un menu assez spécial.

« Eh bien, je dirais deux ou trois Martini, proba­ble­ment, et un Five Guys à emporter. C’est d’ailleurs pour ça que je ne suis jamais en forme : c’est Five Guys et espresso martinis pour fêter ça (rires). Oui, je crois que c’est tout. Peut‐être deux ou trois verres pour se remonter le moral. Et voilà, c’est tout. Le calen­drier est vrai­ment chargé et on passe déjà au prochain tournoi. Je ne peux pas me permettre de trop me relâ­cher, car je suis le cham­pion en titre et, en plus, c’est Miami. J’adore y jouer, alors je veux aussi bien figurer là‐bas. Je vais donc essayer de rester détendu mais concentré. Je suppose qu’il s’agit, encore une fois, de trouver un équi­libre, et je vais donc essayer d’y parvenir au mieux »