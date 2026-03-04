Lors du média day à Indian Wells, la numéro 1 mondiale a été ques­tionnée sur l’idée de l’an­cien direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, devenu depuis peu grand patron de l’US Open, d’ins­taurer des matchs en cinq sets pour les femmes en Grand Chelem, notam­ment à partir des quarts de finale. Extraits.

Je me deman­dais simple­ment ce que vous pensiez de l’idée de Craig Tiley concer­nant les matchs fémi­nins au meilleur des cinq sets ?

Aryna Sabalenka : « Oh, faisons ça »

Dans la seconde moitié du Grand Chelem, pas pendant la première semaine ?

Aryna Sabalenka : « Oui, allons‑y. Je pense que j’aurais proba­ble­ment plus de titres du Grand Chelem à mon actif. Je me sens physi­que­ment très forte et je suis assez confiante quant à la capa­cité de mon corps à encaisser le coup. Alors, allons‑y ! »

Vous êtes clai­re­ment le meilleur joueur de la planète, mais pour tous les autres, pensez‐vous que ce serait une bonne idée ?

Aryna Sabalenka : « Eh bien, je ne sais pas. J’imagine que ça repré­sente beau­coup de travail physique pour les autres, mais j’ai le senti­ment que dans le sport, on doit prendre soin de soi, et je pense que s’ils le font, j’aurai un énorme avan­tage »