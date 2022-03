A Indian Wells, la finale entre Maria Sakkari et Iga Swiatek aura un double enjeu. Au‐delà du titre, celle qui gagnera deviendra numéro 2 mondiale. Un clas­se­ment que les deux joueuses n’ont encore jamais atteint. Après sa victoire (6–2, 4–6, 6–1) contre la tenante du titre, Paula Badosa, Sakkari a évoqué cette éven­tua­lité avec émotion.

« Je ne peux toujours pas y croire. Il y a huit mois, c’était impos­sible à imaginer, et main­te­nant je ne suis plus qu’à une victoire. Je ne vais pas y penser, car ça a déjà été un très bon tournoi. Je vois comment je m’amé­liore chaque semaine, c’est ce qui est très impor­tant pour moi et pour mon équipe », a assuré la joueuse grecque.