Auteur d’un magni­fique parcours sur le WTA 1000 d’Indian Wells, Maria Sakkari s’ap­prête désor­mais à défier la numéro 1 mondiale et impres­sion­nante Iga Swiatek en finale (à partir de 19h ce dimanche).

Et si c’est bien la joueuse grecque qui mène au niveau des confron­ta­tions (3−2), la dernière remonte à deux ans, ici‐même (victoire 6–4, 6–1 de la Polonaise). Une donnée presque anodine selon elle.

« C’est assez fou que notre dernier match remonte à deux ans. Je dirais que nous sommes très diffé­rentes l’une de l’autre. C’est à ce moment‐là que sa série a commencé, ou quelques semaines aupa­ra­vant. Vous savez, avoir cette avance ne signifie pas grand‐chose, parce que c’est la meilleure joueuse du monde en ce moment. Je vais juste essayer de garder cette avance mais ça va être très, très diffi­cile. En fait, je ne peux pas dire grand‐chose parce que cela fait deux ans que nous n’avons pas joué l’une contre l’autre. C’est donc toujours diffé­rent de voir une joueuse jouer contre d’autres joueuses et non contre soi‐même. Mais, ce dont je suis sûre, c’est qu’elle est très bonne, que je suis très bonne, et que nous allons nous battre pour essayer de gagner ce tournoi. »